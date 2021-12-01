أحمد السجيني عن اجتماع محلية النواب عن أزمة التوكتوك: جلسة تاريخية لبدء حلحلة ملف التكاتك

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دوت الخليج

النائب أحمد السجيني يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة مع وزيرة الصناعة والتجارة

وأضاف السجيني: جلسة تاريخية على مدار ٤ ساعات لبدء حلحلة ملف التكاتك بحضور وزيرة الصناعة و قيادات الوزرات المعنية ... قرارات جيدة خلال أسابيع لاستكمال مبادرة الاحلال و التجديد و التنظيم و الرقابة و بدء التطبيق بشكل متدرج قريبا بمشيئة الله ... خالص الشكر و التقدير لجميع المشاركين .

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، قد استعرضت أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس تفاصيل القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وفى هذا الإطار أوضحت «جامع» أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كل الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعى»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «مينى ڤان» كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص، وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «مينى ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.