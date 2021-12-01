/663850/اللية-عرض-فيلم-أرض-الأحلام-في-مهرجان-القاهرة-السينمائي

يعرض اليوم لأول مرة في إفريقيا، الفيلم الروائي «أرض الأحلام»، ضمن قسم العروض الخاصة بالدورة الـ 43، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام بدار الأوبرا المصرية حتى 5 ديسمبر الجارى.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «أرض الأحلام» بمهرجان القاهرة السينمائي.

أبطال فيلم أرض الأحلام

فيلم «أرض الأحلام» من إخراج شيرين نشأت، شجاع عزاري، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا.

كما تدور الأحداث حول سيمين مهاجر إيراني، تعمل في مكتب الإحصاء الأمريكي الذي بدأ برنامجا لتسجيل أحلام المواطنين، هوس سيمين الشخصي هو محاولة التقاط أحلام الأشخاص الذين قابلتهم من خلال تصويرهم، ثم انتحال هويتهم سرا باللغة الفارسية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفيلم الذي تبلغ مدته 113 دقيقة، هو أحد عروض السجادة الحمراء، وعرضه سيبدأ في الساعة الـ 9 مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبر، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة.

ومن المقرر أن يتم منح الأفلام الفائزة الجوائز التالية:"الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي "جائزة لجنة التحكيم الخاصةلأحسن مخرج"، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.

مهرجان القاهرة السينمائي

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).