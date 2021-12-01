الطائرات «المسيرة» تشعل الصراع الإيراني الإسرائيلي «تفاصيل»

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تجرى تخوفات إسرائيل من الطائرات المسيرة التي استخدمتها إيران لشن بعض الهجمات على أماكن متفرقة في عدة دول دفعها لاتخاذ الإجراءات بنصب منظومة صاروخية جديدة لتلاحق تلك الهجمات.

دوت الخليج

مخاوف دولية من الطائرات الإيرانية

تعد الطائرات المسيرة تهديدا استراتيجيا، حيث استخدمتها، لشن هجمات ضد مصالح اسرائيلية وامريكية ودول بالشرق لاأوسط ما يتيح المجال للتعاون من اجل مواجهة التهديد الايراني الجديد كما يرى المسؤولون الإسرائيليون، خصوصا عقب توسع إيران في استخدام الطائرات بدون طيار في حربها مع خصومها في الشرق الأوسط ، وهو ما يثير قلق بعض كبار المسؤليين الإسرائيليين.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في مؤتمر أمني بجامعة راشمان خلال شهر نوفمبر الجاري أن يران سعت لتهريب متفجرات من سوريا إلى الضفة الغربية باستخدامها للطائرات بدون طيار، وهو الأمر الذي دعا رئيس الوزراء نفتالي بينيت للحديث عن هذه المسألة أمام الجمعية العامة للامم المتحدة موضحا أن انتاج عددا كبير من تلك الظائرات سيمكن إيران من مهاجمتها لأي مكان وفي اي وقت، مشيرا إلى الهجمات التي شنتها إيران بالفعل على السعودية ومعسكرات أمريكية بالعراق وسفن مدنية.

إطلاق صواريخ كروز على حقول النفط بالسعودية

والجدير بالذكر، أنه عندما تم إطلاق هذه الطائرات مع صواريخ كروز على عدد من حقول النفط السعودية، تسببت في حدوث اضرار بالغة لمنشات تخص أرامكو، ما أدى إلى قلة عدد الصادرات السعودية خلال تلك الفترة.

وقال جانتس زير الدفاع الإسرائيلي، إن تهديد الصواريخ الجوالة والطائرات المسيرة هو نهج سيستمر في السنوات القادمة وهذا ما سنشهده لاحقا، كما يرى أن مثل هذه الأحداث تعد فرصة كبيرة لخلق علاقات وخطط دفاعية لكل الدول التي يوجد لها مصلحة مشتركة مع إسرائيل من أجل الدفاع عن نفسها،حيث ترى سرائيل بهذا التهديد فرصة يجب اغتنامها من أجل إقامة خطة إقليمية مع دول عربية لمواجهة مثل هذه الهجمات مثل تلك التي شنتها إيران على منشأة النفط السعودية.

وكشفت مؤخرا وزارة الدفاع الإسرائيلية عن نصب منظومة جديدة شمال إسرائيل، وهي عبارة عن منطاد عملاق لرصد التهديدات بين الطائرات المسيرة والتي قد تخترق الاجواء من سوريا أو لبنان.

وأوضح مدير منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية موشي باتئيل أن هذه المنظومة سوف تقوم بالتحليق على ارتفاعات عالية ضد التهديدات المتقدمة. والجدير بالذكر أنه قد تم تطوير هذه المنظومة خلال السنوات الماضية بالتعاون بين وزارتي الدفاع الإسرائيلية والأمريكية.