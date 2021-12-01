النائبة سامية توفيق: الجميع طالبنا بأن نكون عادلين مع أصحاب التكاتك"فيديو"

/663853/النائبة-سامية-توفيق-الجميع-طالبنا-بأن-نكون-عادلين-مع-أصحاب-التكاتكفيديو

قالت النائبة سامية توفيق، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، شهدت حضور كبير من ممثلى الحكومة ذوى الاختصاص بشأن التوكتوك.

دوت الخليج

النائبة سامية توفيق تكشف تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بوزيرة التجارة

وأكدت توفيق، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الجميع طالبنا بأن نكون «عادلين»مع أصحاب التكاتك حيث لا نجهل حقيقة وجود أسر كثيرة تستفيد من التوكتوك ومن ثم لابد أن يكون الإحلال والاستبدال منصب لأصحاب التكاتك حرصا على مستقبل ومستقبل أسرهم، لافتا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تحاول حل هذه المشكلة دون خسائر. وتابعت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تتجه نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة تكون بديلة للتكاكتك مثل (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة وحماية المواطنين، لافتا أن اللجنة ستبدأ بالمحافظات الكبري أولا.

و شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مساء أمس الثلاثاء مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.