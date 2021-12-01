/663854/مخاوف-عربية-من-تفشي-متحور-كورونا-بعد-تسجيل-حالات-فى-السعودية

سجلت السعودية أول حالة إصابة من المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) لمسافر قادم من شمال أفريقيا، وذلك فقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة.

ويعد متحور فيروس كورونا «أوميكرون»، هو أحد السلالات المتطورة والمتحورة من فيروس كورونا.

دوت الخليج

مخاوف عربية من تفشي متحور «كورونا»

وكانت قد ظهرت أول حالة في 9 نوفمبر لعام 2021، حيث بدأ الأعراض واضحة على شخص قادم من جنوب أفريقيا ومن ثم ظهرت عدة حالات أخرى في مجموعة من دول أوروبا وروسيا وآسيا.

وأعلن مسؤول بوزارة الصحة السعودية أنه قد تم إجراء التقصي الوبائي مع المواطن القادم إلى السعودية وتم عزله إستكمال الإجراءات الصحية والوقائية.

وزارة الصحة السعودية تشدد على أهمية الحصول على الجرعات الخاصة باللقاح

وأشار مسؤول الصحة السعودية، إلى أهمية الحصول على الجرعات الخاصة باللقاح و الإلتزام بكل التعلميمات الواجب اتباعها الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة الاوبئة والعمل على تحجيم تفشيها في البلاد، وخصوصا بعد أن تم الإعلان عن وجود عدة حالات في كل من هونغ كونغ وجنوب أفريقيا و مدغشقر وجنوب أفريقيا، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية السعودية من وإلى تلك الدول، ولكن في حالة أخرى صرحت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية القدوم لمواطنين من الخارج بشرط تلقي جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا داخل المملكة مع وجود حجر صحي مؤسسي لمدة ثلاثة أيام.

وصرحت منظمة الصحة العالمية من تهديد أوميكرون على البلاد مشيرة بمدى خطورته التي من المحتمل أن تستفحل سريعا على غير فيروس كورونا مسببة مضاعفات سلبية على البلاد.