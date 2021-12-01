/663855/مقترح-للنائبة-داليا-السعدنى-بعمل-منظومة-أكشاك-لتقنين-وضع-الباعة-الجائلين

تقدمت النائبة داليا السعدني، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ظاهرة الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية.

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وأوضحت "السعدني" في طلبها، أن الباعة الجائلين يترتب على وجودهم في بعض الأحيان مشاكل مرورية وأمنية في الشوارع ، ولكن يوجد لهم حاجة في أماكن أخرى، لافتة إلى أنه في ظل مجهودات الحكومة لعمل منظومة تنفيذ "الأكشاك" فيجب عمل تقنين ودراسة لذلك.

برلمانية تطالب "التنسيق الحضاري" بتشكيل لجنة معمارية لتنفيذ منظومة "الأكشاك" بكل محافظة

وأشارت عضو إعلام النواب، إلى أن عدد كبير من الباعة الجائلين جزء من النسيج العمراني وليسوا ورم سرطاني كما قيل، وهناك مناطق كثير من الممكن أن يتم عمل أكشاك بها لتقنين وضع الباعة الجائلين، وذلك من خلال تشكيل لجنة تصميم معماري لكل محافظة طبقًا لهويتها، ويتم عمل تصميم متميز بحيث يتم إمدادهم بالكهرباء والمياه وجميع المستلزمات وذلك مقابل دفع ضرائب، على أن يكون لهم أماكن ثابتة ولا تشوه المنظر العام وتضيف لهم وللدخل القومي.

وأوضحت "السعدني" أنه سيتم مناقشة الطلب مع لجنة الإدارة المحلية، على أن يتم العمل مع المحافظات بمشاركة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وهو المعني بتشكيل اللجنة من المعماريين لعمل تصميم هذه الأكشاك.