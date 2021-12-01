عاجل.. السيسى لرئيس حكومة إسبانيا: من المهم معالجة بؤر التوتر فى المتوسط

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إننا تبادلنا وجهات النظر حول مجمل الأوضاع بمنطقة البحر المتوسط، وجوارها الإقليمى، خلال جلسة المباحث مع رئيس الحكومة الإسبانية.





وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى الآن، مع رئيس الحكومة الإسبانية: "أكدت على أهمية معالجة بؤر التوتر فى المنطقة من خلال حلول تعزز الاستقرار وقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة". وتابع: "أطلعت رئيس حكومة إسبانيا على رؤية مصر لمواجهة ظاهرة التغير المناخى"، ونتائج القمة الأخيرة فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ العام المقبل. وأكد الرئيس، اعتزام مصر العمل مع جميع الشركاء للوصول إلى الدورة 27 لمؤتمر المناخ، لضمان خروجها بنتائج متوازنة لتنفيذ أهداف اتفاقية باريس، مرحبا بالوفد المرافق فى القاهرة، معربا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين البلدين.

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