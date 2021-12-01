عاجل.. الرئيس السيسى: إسبانيا شريك أساسى لمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى الآن مع رئيس الحكومة الإسبانية، أن إسبانيا شريك أساسى لمصر والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزارى الذى يجمع بين الطرفين، موضحا أن المنتدى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين البلدين.

وأشار الرئيس، إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسبانى، سبل زيادة السياحة الإسبانية إلى مصر، وخصوصا فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وتم الاطلاع على التدابير المشددة التى اتخذتها مصر للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه الرئيس الشكر إلى الحكومة الإسبانية، على إهداء مجموعة من اللقاحات إلى مصر.