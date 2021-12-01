توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وشركتى BIEM و VMZ البلغارية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، "دانييلا فيزيقا" وزير الاقتصاد البلغارى والوفد المرافق، وبحضور "ديان أنجليوف كاتراتشيف" سفير بلغاريا بالقاهرة، حيث حرصت الوزيرة خلال زيارتها للقاهرة على زيارة رئاسة الهيئة العربية للتصنيع.





فى هذا السياق، أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة فرص الاستثمار فى مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية استثمار عمق وقوة العلاقات بين "القاهرة وبلغاريا" من خلال اللجنة المصرية - البلغارية، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة.

شهد الاجتماع، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بالتعاون مع كبرى الشركات البلغارية فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية المختلفة.

وفى إطار المباحثات تم توقيع بروتوكول للتعاون مع شركتى BIEM و VMZ البلغارية فى مجال الصناعات الدفاعية، وتوجيه الدعوة للشركة البلغارية لتشكيل فريق فنى مشترك لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وخلال تفقدها معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أعربت "دانييلا فيزيقا" عن تطلع كبرى الشركات البلغارية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الكيان الصناعى الهام بمصر والمنطقة الإفريقية والعربية، مشيدا بما تشهده العربية للتصنيع من تطوير على مختلف الأصعدة وبالنشاط الملحوظ فى دعم تعميق التصنيع المحلى فى مختلف المشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مصر.

وأضافت أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجارى بين مصر وبلغاريا، خاصة أن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية واعدة جغرافى متميز، لافتا أن التعاون مع العربية للتصنيع يأتى فى إطار نقل وتوطين التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

فى هذا الصدد، أوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات البلغارية، لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية، لافتا لبحث زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك فى السوق المصرية والإفريقية والعربية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" والتى تعتبر أسواقاً واعدة لجميع المنتجات المخطط المشاركة فى تصنيعها بمصر، والتى يمكن اعتبارها نقطة انطلاق لإفريقيا والدول المحيطة لتسويق المنتجات لها.

وبدوره أشاد "كاتراتشيف" بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، وهو ما يشجع كبرى الشركات البلغارية إلى عقد الشراكات مع العربية للتصنيع لتعميق التصنيع فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى اهتمام كبار المسئولين البلغاريين بحضور معرض مصر الدولى للدفاع والأمن إيدكس 2021 فى دورته الثانية بالقاهرة وعقد مباحثات مشتركة مع العربية للتصنيع لتعزيز أوجه التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.