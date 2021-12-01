عاجل.. السيسى: موقف مصر ثابت تجاه صون أمننا المائى الآن وفى المستقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس خلال مؤتمر صحفى الآن، مع رئيس الحكومة الإسبانية، أنه تم تناول عدد من القضايا الدولية والإقليمية، وآخر تطورات سد النهضة، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت بصون أمنها المائى الآن وفى المستقبل، مؤكدا أهمية التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم وقانونى بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولى بهذا الاتجاه ودعم العملية التفاوضية الفعالة.

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