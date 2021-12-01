جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أحمد إسماعيل بهبهانى رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير "الخليج" الكويتية، ضمن فاعليات اليوم الثالث من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية" EDEX 2021" والذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.





تم الترحيب فى بداية اللقاء برئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير "الخليج" الكويتية، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن العلاقات المصرية الكويتية تاريخية وراسخة، مضيفا أنه تم خلال اللقاء التباحث بشأن عدد من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزير مرسى دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية إحتياجات ومطالب القوات المسلحة من أسلحة ومعدات وذخائر لافتا أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالجهات التابعة فى تصنيع منتجات مدنية والمشاركة فى المشروعات القومية والتنموية بالدولة، كما أشار الوزير مرسى إلى ضرورة تعميق أطر التعاون المشترك بين الجانبين. وأشار أحمد بهبهانى رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت للطيران 2022 ورئيس تحرير "الخليج" الكويتية إلى اهتمام الجانب الكويتى بتعزيز الشراكة مع الجانب المصرى خاصة وزارة الإنتاج الحربى وذلك فى إطار ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، موجها الدعوة لشركات الإنتاج الحربى للمشاركة فى معرض الكويت للطيران 2022. وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن "بهبهانى" أشاد بتنظيم معرض "EDEX 2021" ومعروضات وزارة الإنتاج الحربى بالجناح المصرى، ودور مصر المحورى بالمنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإنتاج الحربى لرئيس لجنة الكويت للطيران: علاقات بلدينا تاريخية وراسخة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.