السيسى: إسبانيا شريك رئيسى وهناك تطابق فى الرؤى لتعزيز علاقات البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: "لقد أجريت مع رئيس الوزراء الإسباني مباحثات مثمرة عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدينا"، مؤكدا أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزارى الذى يجمع الطرفين.

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفى، بالشكر لرئيس وزراء إسبانيا على مجموعة اللقاحات التى أهدتها إسبانيا لمصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيس حكومة إسبانيا.