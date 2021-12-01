النائب عمرو درويش: تقنين الوضع للتكاتك يواجه الفوضى ويحفاظ على مصادر الرزق"فيديو"

/663856/النائب-عمرو-درويش-تقنين-الوضع-للتكاتك يواجه-الفوضى-ويحفاظ-على-مصادر-الرزقفيديو

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن لقاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، كان مثمر للغاية.

دوت الخليج

النائب عمرو دروسش عملية إحلال واستبدال التكاتك تتم وفق جدول زمنى

وأضاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن اللقاء تضمن العديد من التوصيات الهامة بشأن تطبيق قرار وزيرة الصناعة بشأن وقف استيراد المكونت الأساسية للتوكتوك وهو أن يكون فى إطار جدول زمنى، مشيرا إلى أن اللقاء تضمن حضور ممثلين من كافة الجهات الحكومية المعنية.

أشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن المناقشات تضمنت عدد من التوصيات منها أن عملية الإحلال والاستبدال تتم وفق جدول زمنى عبر إجراءات أكثر سهولة ويسر على المواطنين، مؤكدا أهمية تقنين الوضع للتكاتك مع الاستبدال والإحلال بسيارات صديقة للبيئة التى تعمل من خلال الغاز الطبيعى أو الكهرباء، مؤكدا على أن الجميع تضامن مع هذه التوصيات بحيث يتم مواجهة الفوضى مع الحفاظ على مصدر رزق المواطنين.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مساء أمس الثلاثاء مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.