موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة

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يستضيف اليوم فريق إيفرتون الإنجليزي، ليفربول على ملعب جوديسون بارك، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة عشر من منافسات البريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وإيفرتون في الساعة العاشرة مساء، وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل ليفربول لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة من اصل 13 مباراة، حقق فيها الريدز الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر في لقاء وحيد، نجح في تسجيل 39 هدف، وتلقت شباكة 11 هدف.

ويدخل إيفرتون لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة من اصل 13 مباراة، حقق فيها الفوز في 4 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر في 6 مباريات، نجح في تسجيل 16 هدف، وتلقت شباكة 20 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 ـ محمد صلاح فريق ليفربول 11 هدفا

2 ـ جيمي فاردي فريق ليستر سيتي 9 أهداف

3 ـ ديوجو جوتا فريق ليفربول 7 أهداف

4 ـ ساديو ماني فريق ليفربول 7 أهداف

5 ـ ميكيل أنطونيو فريق وست هام 6 أهداف.

6 -رافينيا دياز فريق ليستر سيتي 6 أهداف.

نتيجة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي

حقق ليفربول فوز كبير على نظيره أرسنال بنتيجة 4/0 على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم ليفربول لقاء قوي وكبير، واٍتطاع من خلاله أن يحسم اللقاء لصالحة بقيادة النجم المصري محمد صلاح الذي عاد للتهديف مرة أخرى.

وأفتتح ماني الهدف في الدقيقة 39 من مجريات الشوط الذي شهد سيطرة كبيرة من رفقاء محمد صلاح.

وفي الشوط الثاني عزز جوتا بالهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني، ويؤكد مينامينو الفوز بالهدف الرابع في الدقيقة 77.