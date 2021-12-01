النائب محمد أبو هميلة يكشف لـ دوت الخليج  تفاصيل  مناقشة محلية النواب لأزمة التوك توك

/663861/النائب-محمد-أبو-هميلة-يكشف-لـ-تحيا-مصر- تفاصيل- مناقشة-محلية-النواب-لأزمة-التوك-توك

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه خلال اجتماع اللجنة أمس مع وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، بشأن مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، استعرضت الوزيرة جهود الحكومة فى ملف التوكتوك خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليج

النائب محمد أبو هميلة يكشف افاصسل اتجاه خطة الدولة بشأن عملية استبدال وإحلال التكاتك

أشار أبو هميلة، في تصريحات خاصة ل،"دوت الخليج"، أن الدولة تتجه نحو تنفيذ الخطة المستقبلية بشأن عملية استبدال وإحلال التكاتك مع السيارات الفان، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك، قاموا النواب باستعراض رؤيتهم تجاه الملف وخاصة أنه لا يجوز أن يتم الإلغاء بين يوم وليلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشأن عملية التقنين وأن تكون فى إطار من الإجراءات السهلة بالنسبة للمواطنين.

وشهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مساء أمس الثلاثاء مناقشة قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.