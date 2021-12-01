/663863/النائب-تيسير-مطر-معرض-ايديكس-يعد-الحدث-الأضخم-في-أفريقيا-والشرق-الأوسط

أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، واصفا إياه بالمعرض الذى يساهم في توطين الصناعات العسكرية بمصر، ويؤكد أن مصر لديها إمكانات كبيرة وهائلة في التصنيع العسكري

دوت الخليج

النائب تيسير مطر : مصر حريصة على إظهار قوة مصر العسكرية للعالم

وأكد مطر، في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على إظهار قوة مصر العسكرية للعالم، لافتا أن مصر تمتلك القوة والقدرة اللازمة على الدفاع أمام أي قوة خارجية، وأصبحت تمتلك جميع الأسلحة الحديثة والمتطورة، مضيفا أن معرض ايديكس 2021 يعد المعرض الأهم والأقوى في مجال التسليح في الشرق الأوسط وأفريقيا يشارك به 400 شركة عالمية يمثلون 42 دولة كبرى و56 وفدا رسميا مهما.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن معرض ايديكس يعد الحدث الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم، وتبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

وانطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، الذى تستمر فعالياته حتى 2 ديسمبر 2021، أمس الثلاثاء، والذي يقام المعرض الدولى بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يشهد هذا العام حضور قوى من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.