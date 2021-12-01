/663865/بسبب-السرعة-وفاة-شخص-وإصابة 3-آخرين-في حادث-تصادم-بالمنوفية

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات بالغة، اليوم الإربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم نقلهم إلي المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي في المنوفية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إشارة من العميد يوسف فخير مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، مما أسفر عن وفاة شخص وأصيب 3 آخرين بإصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر شهد الطريق الدائرى بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

تفاصيل الحادث

وبالأنتقال والفحص لأجهزة الأمنية، تم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وكانت تلقت أجهزة الأمن بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسا التابعه لدائرة المركز.

المصابين:-

وبالمعاينة والفحص لرجال المباحث، أتضح أن حدوث تصادم سيارتين، ومما نتج عن إصابة 6 أشخاص وهم، محمد عبدالمنعم وبيشوي منير ومحمد حسن، وابنائه ريتاج وسما وحسن، مقيمون جميعا بمركز العدوة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.