/663866/موعد-مباراة-المغرب-وفلسطين-والتشكيل-المتوقع-بـ-كأس-العرب

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفلسطين ومعلقي اللقاء

يلتقي المنتخب المغربي مع المنتخب الفلسطيني في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الاراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبث المباراة على قناة بي أن سبورت اتش دي براميم 2، بتعليق صوتي الدولي المصري على محمد على، وعلى قناة الكأس الرياضية 1 بتعليق صوتي سمير اليعقوبي.

ويدخل المنتخب المغربي بدون محترفيه بالقارة الأوروبية، وعلى رأسهم حكيم زياش مهاجم تشيلسي، وأشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

يبحث المنتخب المغربي في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز في المباراة، على المنتخب الفلسطيني، بتواجد محترفيه في القارة الأفريقية والأسيوية، وعلى رأسهم أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، وبدر بانون مدافع النادي الأهلي.

تشكيل المنتخب المغربي المتوقع:

حراسة المرمى: الزنيتي أنس .

الدفاع: حمزة الموساوي، أشرف داري، بدر بانون، محمد الشيبي .

الوسط: أيمن الحسوني، محمد فوزير، وليد الكرتي،أشرف بنشرقي .

قائمة المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب:

الهجوم: سفيان رحيمي، إسماعيل الحداد .

حراسة المرمى: الزنيتي أنس - عبد العالي المحمدي - أمسيف محمد.

خط الدفاع: داري أشرف - سعدان مروان - حمزة الموساوي - بدر بانون - سفيان بوفتیني - محمد الناهيري - محمد الشيبي.

خط الوسط: العملود أيوب - جبران يحيى - بامعمر محمد - وليد الكرتي - أيمن الحسوني - عبد الإله الحافيظي - محمد فوزير - إدريس فتوحي.

خط الهجوم: وليد أزارو - إسماعيل الحداد - كريم البركاوي - أشرف بنشرقي - سفيان رحيمي.