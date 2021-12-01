/663869/سولاف-درويش-عن-قرار-الكشف-الطبي-علي-السيدات-بمستشفيات-الشرطة-مجانا-تعيش-أزهي-عصورها-في-عهد-الرئيس

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بقرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر ومحافظتي الإسكندرية وأسيوط مجانًا، وذلك ضمن حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

دوت الخليج

النائبة سولاف درويش: قرار الكشف الطبي علي السيدات بالمجان يؤكد استمرار دعم الدولة

وأكدت سولاف، خلال البيان الصادر لها، أن هذا القرار يؤكد علي استمرار الدعم والمساندة الدائمة الدولة المصرية للمراة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية لها والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية خاصة فى مجال الرعاية الطبية.

وـأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن المرأة تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تمكينها في كافة المجالات وتقديم الرعاية الصحية لها، خاصة وأنه العمود الفقري للبيت التقدم الأمم.

يذكر أن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، خصص الأيام الثلاثة الأولى من الحملة خلال الفترة من 25حتى 27 نوفمبر 2021، لتوقيع الكشف الطبي على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط مجانًا بالفترة المسائية من الساعة 5 حتى الساعة 8 مساءً وتم بالفعل استقبال عدد من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتم توقيع الكشف الطبى عليهن.