جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تصميما على دخول الشركات الإسبانية فى الفرص التنموية الواعدة بمصر، متابعا: "اتخذنا خطوات ملموسة سيكون لها آثار كبيرة على التعاون بين مصر وإسبانيا".
وأكد: "نرحب بتأسيس لجنة مشتركة بين مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون بين البلدين".
واختتم، رئيس وزراء اسبانيا كلمته قائلا: "هناك رغبة وقدرة فى إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات ، وأن نعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ، وسنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى إسبانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء إسبانيا: مصممون على دخول شركاتنا فى الفرص التنموية الواعدة بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.