رئيس وزراء إسبانيا: مصممون على دخول شركاتنا فى الفرص التنموية الواعدة بمصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تصميما على دخول الشركات الإسبانية فى الفرص التنموية الواعدة بمصر، متابعا: "اتخذنا خطوات ملموسة سيكون لها آثار كبيرة على التعاون بين مصر وإسبانيا".

وأكد: "نرحب بتأسيس لجنة مشتركة بين مصر وإسبانيا لتعزيز التعاون بين البلدين".

واختتم، رئيس وزراء اسبانيا كلمته قائلا: "هناك رغبة وقدرة فى إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات ، وأن نعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ، وسنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى إسبانيا".