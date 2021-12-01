مصر تتقدم فى مؤشر قياس سمعة دول العالم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - احتلت مصر المرتبة الـ 36 من بين 60 دولة عام 2021، مسجلة 56.88 نقطة، فى مؤشر "إنهولت - إبسوس" للعلامات الوطنية الصادر عن مؤسسة إبسوس عام 2021، والذى يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم.





جاء ذلك فى إطار رصده مركز معلومات مجلس الوزراء، لمختلف المؤشرات الدولية والعالمية التى تتناول مصر فى مختلف المجالات. والجدير بالذكر أن المؤشر يهدف إلى قياس وتتبع صورة وسمعة دول العالم وهو يقيس فى كل عام كيف يتم النظر إلى 60 دولة على عدة مستويات مختلفة تتضمن حوكمة الدولة، والسياحة، والاستثمار، والثقافة، والهجرة، وموقف الصادرات، حيث يجمع المؤشر أكثر من 60 ألف مقابلة عبر الإنترنت فى 20 دولة مع أشخاص تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، لتعكس البيانات الخصائص الديموغرافية الرئيسة بما فى ذلك العمر والجنس.

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