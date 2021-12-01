«البحوث الإسلامية»: الأزهر يطور لجان الفتوى لمواجهة المفاهيم المغلوطة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد اهتمام الأزهر والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بتطوير لجان الفتوى بالأزهر ودعمها بكفاءات من أساتذة جامعة الأزهر؛ لتحقيق استراتيجية الأزهر فى مواجهة الفتاوى الشاذة والمفاهيم المغلوطة التى يروج لها غير المتختصين.





جاء ذلك فى تصريحات عياد، اليوم الأربعاء، بمناسبة بدء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عقد مقابلات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر من المتقدمين للعمل بلجان الفتوى الرئيسة بالقاهرة والمحافظات.

وقال عياد إن المجمع يتبعه نحو 240 لجنة فتوى منتشرة على مستوى مدن محافظات الجمهورية، حيث تستقبل أسئلة الجمهور وتجيب عليها بما يجلى سماحة ‏ويسر ووسطية الإسلام، ويجسد رؤية الأزهر الشريف فى أمور الفتوى وما ‏تطلبه من مراعاة المكان والزمان والحال والمآل، وبما يضمن ضبط المسائل ‏الخطيرة التى نتج عنها تفسير نصوص الدين بصورة غير صحيحة وحمله على غير مراده.

وأضاف أن المجمع يقدم بجانب لجان الفتوى خدمة الفتوى الإلكترونية من ‏خلال موقعه الرسمى على بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ يتلقى الموقع الكثير من الفتاوى فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، يتم إرسالها ‏إلى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ثم الإجابة عليها بشكل فورى لتلبية ‏احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، إضافة إلى الفتاوى عبر الهاتف التى ترد إلى لجان الفتوى بالمحافظات.