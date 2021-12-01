تشديدات بمطار القاهرة الدولى لمنع دخول «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - شدد المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، على استمرار وتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع دخول متحور فيروس كورونا الجديد الذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" إلى مصر.





وبدأت عمليات التطهير المستمر لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين، والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بارتداء الماسكات الطبية، مع استمرار التباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التى يتم ارتيادها، مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التى ظهر بها أوميكرون، مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى قد حصل على شهادة الاعتماد الصحى AHA للسفر الآمن من المجلس العالمى للمطارات ACI.

وتم التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوى والحجر الصحى بالمطار لتوفير الجرعات اللازمة من التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين وأسرهم وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة ومرتادى المطار مع التشديد على أخذ الجرعتين والتأكيد على استمرارية توفير اللقاحات. يأتى ذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.