«العربية للتصنيع» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضعت التعاون مع الأشقاء العرب فى صدارة اهتماماتها، موضحا أهمية تعزيز وتفعيل التواصل والتكامل بين وحدات وشركات العربية للتصنيع، وكبرى الشركات الإماراتية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.





جاء هذا فى إطار توقيع مذكرة التفاهم بين "العربية للتصنيع" ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية (مجلس التوازن الاقتصادى)، فى إطار فعاليات اليوم الثالث لمعرض إيديكس 2021. وتتضمن أهم مجالات التعاون، تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والتعاون والتكامل فى البحوث العلمية لخدمة مجال الصناعات الدفاعية. وأشاد مطر الرميثى، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بالهيئة العربية للتصنيع وما تتميز به من إمكانيات متقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا الصناعات الإلكترونية الحديثة والقابلة للتطوير والابتكار، معربا عن اعتزازه الكبير بالشراكة مع هذه المؤسسة المصرية الرسمية العريقة "التى نعتز بتاريخها المصرى العربى الوطنى ويشرفنا أن تكون جميع قدراتنا المهنية والتقنية فى خدمة مصر العرب". وأعرب المهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع،عن اعتزازه بهذا التعاون مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، مؤكدا أهمية فتح أفاق جديدة من التعاون والتكامل بما يسهم فى تعميق التصنيع العربى المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية والبحوث الصناعية التطبيقية، وفتح مجالات تسويقية للإنتاج المشترك للدول العربية والإفريقية.

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