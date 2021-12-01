وزيرا الرى والزراعة يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والمجر

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد الشناوى، سفير مصر لدى المجر، إن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى السيد القصير قد استهلا زياراتهما إلى المجر، للمشاركة فى مؤتمر "كوكب بودابست" للاستدامة، بمقابلة الوزير المجرى "شاندور بنتير" المعنى بموضوعات المياه والرى بالحكومة المجرية، إذ تم التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين مصر والمجر، وضرورة تعزيزها فى مجالى المياه والزراعة، خصوصا فى ضوء الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين على إثر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى أكتوبر 2021





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