عاجل.. السيسى: بحثت مع سانشيز تعزيز السياحة الإسبانية الوافدة إلى مصر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن إسبانيا تعد شريكا رئيسيا لمصر، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يتم من خلال المنتدى الوزارى المشترك، لافتا إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس وزراء إسبانيا عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم. وقال الرئيس السيسى إنه ورئيس وزراء إسبانيا أكدا الحاجة إلى زيادة التبادل التجارى بين البلدين من خلال إتاحة الفرص للصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق الإسبانية، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا تعزيز السياحة الإسبانية الوافدة إلى المقاصد السياحية فى مصر وخاصة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وغيرها، والتدابير الصحية التى اتخذتها مصر. وأضاف الرئيس السيسى، أن المباحثات تناولت أيضا جهود مصر فى مواجهة جائحة كورونا والتى راعت التوازن بين إجراءات مواجهة الجائحة ومواصلة الأنشطة الاقتصادية.

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