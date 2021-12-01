رئيس الحكومة الإسبانى: مصر تعمل منذ عام 2014 بكل اجتهاد وشجاعة

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى أن عام 2020 شهد وقوع أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مزيج من عدم اليقين والألم على مستوى دول العالم أجمع إزاء هذا الوباء، لكننا فى عام 2021 يمكننا أخيرًا أن نتطلع إلى المستقبل بنظرة أكثر تفاؤلية، بفضل عمليات التطعيم باللقاحات المضادة للفيروس، التى أثبتت أنها أحد أكبر الانتصارات البشرية.

ونوه بيدرو سانشيز إلى الجهود التى بذلتها الحكومتان من أجل مواجهة تداعيات هذه الجائحة وتحقيق التعافى الاقتصادى منها، من خلال التعاون مع المجتمع الدولى، مؤكداً أن مثل هذه الأزمات العالمية تحتاج إلى تفاعل وتجاوب على مستوى دول العالم أجمع، لافتًا إلى أن مسألة التعافى، سواء بالنسبة لمصر أو لإسبانيا مسألة مهمة للغاية، حتى تكون مجتمعاتنا آمنة، وبالتالى عودة تنشيط حياتهم.

وفى ضوء ذلك، قال سانشيز إن من أولويات حكومتنا، كما هو الحال بالنسبة للحكومة المصرية وبقية المجتمع الدولى، هو الحصول على اللقاح، لذا تتجه جهود مختلف دول العالم نحو تطعيم مواطنيها بهذه اللقاحات، وتعمل إسبانيا بإصرار فى إطار متعدد الأطراف لضمان تحقيق ذلك، ولقد حققنا تقدما ملحوظا فى هذا الإطار، مشيرًا إلى تخصيص ما يقرب من 4.5 مليون لقاح لمصر من خلال آلية "كوفاكس" متعدد الأطراف، لأنه فى نهاية المطاف فالتحديات العالمية تتطلب استجابات عالمية، ولن يكون أحد آمنا حتى نكون جميعا آمنين، كما تذكرنا بذلك دوما منظمة الصحة العالمية.

وأشار رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى أن مصر واحدة من اقتصادات العالم القليلة التى حققت نموا إيجابيا خلال هذه الفترة الصعبة من تفشى جائحة "كورونا"، خصوصًا فى 2020، مهنئًا الدولة والحكومة المصرية على تحقيق هذا النمو، الذى أسهم فى التخفيف من وطأة الأزمة القاسية، بفضل الإجراءات السريعة التى اتخذتها، سواء على الصعيد الاقتصادى، أو فى مجال الرعاية الصحية، كما هنأ القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مصر على جهودهم التى أسهمت بدورها فى التخفيف من حدة العواقب الوخيمة لهذا الوباء العالمى، كما وجه الشكر للشركات الإسبانية لدورها فى هذا الصدد.

ولفت رئيس حكومة إسبانيا إلى أن الحكومة المصرية تعمل منذ عام 2014 بكل اجتهاد وشجاعة على إجراء الإصلاحات الاقتصادية التى تمكن من الانفتاح الاقتصادى والذى يمكننا أن نحتفى به اليوم، منوها للعديد من الإصلاحات التى قامت بها فى النواحى المالية والاستثمارية، وهى أمثلة توضح مدى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر وهى ما ذكرتها مؤشرات المؤسسات الدولية، مضيفًا أن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية ليس فقط على المستوى السياسى، بل تمتد إلى المستويات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يتمثل فى الشراكات التى تجمع بين البلدين، ولدينا نية راسخة لتفعيل وتوطيد ذلك فى المستقبل، كما أن علاقتنا التاريخية وثيقة، ونحن نعتبر أنفسنا دولتين صديقتين تتمتع بعلاقات تجارية مميزة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وقال سانشيز: فى عام 2004 حصلنا على اتفاقية الشراكة، وبلغت الصادرات الإسبانية إلى مصر رقما قياسيا تاريخيا فى 2018 قبل تفشى الوباء، وهذه الأرقام تؤيد عمق العلاقات بين البلدين، لكن نتيجة للوباء فمن الطبيعى وبشكل حتمى انخفضت الصادرات إلى مصر فى عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ونفس الشىء حدث مع الواردات، إلا أننى على يقين أننا فى هذا العام 2021، ستعود معدلات التبادل والتدفق التجارى بين البلدين مرة أخرى إلى حيويتها، لافتا إلى أن الأرقام والبيانات الأولى تشهد على ذلك، فهى مشجعة للغاية، إذ شهدت فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 نموًا فى الصادرات الإسبانية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020، كما نمت الواردات فى غضون ذلك أيضًا.. وبالتالى، فإن علاقاتنا التجارية ليست حيوية وديناميكية فحسب، بل متنوعة ومرنة، لذلك أعتقد أنه يمكننا الاعتماد على قوتها ومرونتها واستقرارها.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبى، فقد احتلت إسبانيا فى عام 2020 المرتبة الرابعة كمورد لمصر بعد ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، كما تحتل إسبانيا المرتبة الثالثة كوجهة للصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى بعد إيطاليا وألمانيا، ومع ذلك وعلى الرغم من عمق علاقاتنا فيما يتعلق بتدفق تجارة الصادرات والواردات، إلا أننا لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الأسبانى إن حجم الاستثمارات المصرية فى إسبانيا جيد بنسبة كبيرة، كما أننا نضع مصر على قائمة الدول التى نستثمر بها، لكنى لدى يقين أن الوضع الحالى للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا يعكس إمكاناتنا وهذا هو السبب فى أننا نسعى إلى أن تزداد علاقاتنا الاقتصادية بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، ولدى ثقة كبيرة فى أنه يمكننا تحقيق ذلك على نحو إيجابى ومُرضٍ لكلا البلدين، ونأمل أن تسهم اللقاءات التى نعقدها فى هذه الزيارة فى تحقيق ذلك.

وأضاف أن أزمة جائحة كورونا منحت فرصة لتعلم تجربة مهمة للغاية تتمثل فى ضرورة اتحاد الدول مع بعضها البعض من أجل مواجهة كافة التحديات التى يمكن أن تواجه العالم، ولذا فنحن فى بلادنا ندعم الشركات الإسبانية التى تعمل فى الخارج لتستمر نشاطاتها.

كما أكد رئيس الوزراء الإسبانى أن القارة الأفريقية شريك استراتيجى مهم للغاية للاتحاد الأوروبى بشكل عام ولإسبانيا بصفة خاصة، كما أن مصر هى دولة أساسية بل محورية فى قارة أفريقيا، ليس فقط على الصعيد السياسى لكن أيضا على الصعيد الاقتصادى والتجارى، فهى أكثر الدول العربية التى تشهد نموا سكانيا، وهو ما يفرض ضرورة أن يتناسب حجم وجود قطاع الأعمال الإسبانى مع الحجم الهائل للسوق المصرية.

وفى هذا السياق، أكد سانشيز أن حكومة مملكة إسبانيا اختارت مصر كدولة ذات أولوية فى استراتيجيتنا التى تستهدف تعزيز الشراكات فى القارة الإفريقية، من خلال تفعيل التواجد الإسبانى بها والقدرة التنافسية لقطاع الأعمال الإسبانى فى مجالات معالجة المياه، والطاقة المتجددة، ومجال الأغذية الزراعية، وقطاع السكك الحديدية، لكونها قطاعات مهمة تسهم فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف رئيس الوزراء الإسبانى أن وزارة العلاقات الدولية والخارجية بالحكومة الإسبانية قامت بتنفيذ مؤتمر أفريقيا، ومصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية بالقارة، ولذا فمن الضرورى العمل على زيادة التقارب بين الدولتين من خلال هذا المشروع المستقبلى للتعاون، معبرًا عن ثقته فى أن الشركات الإسبانية يمكنها أن تسهم بشكل كبير فى تنمية القطاعات المصرية، كما يحدث حاليا من خلال بعض الشركات العاملة فى مصر.

ولفت رئيس الوزراء الإسبانى إلى أن هناك نتائج جيدة لقطاع الأعمال الإسبانى فى مصر، إذ أسهم فى 80% من توليد طاقة الرياح وإنشاء أكبر محطة لتحلية المياه فى القارة الإفريقية قامت بها شركات إسبانية، وهو أمر يجعلنى فخورا بصفتى رئيسا لحكومة مملكة إسبانيا بهذه النتائج، مشيرًا إلى أن الشركات الإسبانية تعمل على توفير فرص عمل، ويمكننا من خلال هذا التعاون توسيع أطر العمل المشترك، فلدينا رغبة قوية فى المساهمة فى النمو والحراك الاقتصادى الذى تشهده مصر، من خلال تنمية المجتمع المصرى، وكذلك ما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات كبيرة، وكذلك مشروعات تحسين البنية التحتية فى قطاع النقل بمصر، كما يمكننا أن نسهم بشكل كبير فى مشروعات المياه والطاقة الجديدة لتحسين الخدمات المقدمة، كما أن الشركات الإسبانية يمكنها أن تقدم خبراتها وتنقل التكنولوجيا إلى جميع هذه القطاعات، من أجل تحسين جودة الحياة فى مصر.

وأكد سانشيز أن البروتوكولات التى سيوقعها الطرفان تتيح فرصة أكبر للمساهمة فى قطاعات مهمة، كما تسمح بتفعيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء المصرية أو الإسبانية، مضيفا أن تأسيس منتدى الأعمال المصرى الأسبانى يحظى باهتمام كبير لكلا البلدين، والذى سينطلق قريبا بعد التوقيع على البروتوكول الخاص به.

واختتم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بالتأكيد أن الدرس الذى تعلمناه من جائحة كورونا هو ضرورة الانفتاح على الآخر والتعاون فيما بين الدول، مجددا ثقته فى أن تسهم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل كبير فى تحقيق النمو المنشود لبلدينا وتحسين جودة الحياة فى مجتمعاتنا، وهو ما يستحق أن نعمل معا من أجله، وقال: أنا موجود حاليا فى مصر من أجل هذا الهدف، وأتمنى تكرار الزيارات المتبادلة فى المستقبل بما يؤدى إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.