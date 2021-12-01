الجيزة: استمرار غلق وصلة محور صفط اللبن أعلى شارع السودان 10 أيام

جدة - نرمين السيد - وذلك لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا" بالبدء فى أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتى تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائرى عن طريق محور صفط اللبن.

وأكدت المحافظة فى بيان اليوم الأربعاء أن الأمر يستلزم استمرار الغلق الكلى لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة 12 صباح غد الخميس حتى الساعة 5 صباح السبت الموافق 11 ديسمبر الحالى، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً فقط، من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بإعداد التحويلة المرورية، التى تتضمن حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة تتبع مسار؛ (السير باتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها)، ومن ثم السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

وتابعت الإدارة العامة، باستكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير (الكائن أسفل محور صفط اللبن) وصولاً حتى المطلع المؤدى إلى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجى، ومن ثم السير باتجاه المطلع المؤدى إلى مناطق الطريق الدائرى - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن، الذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى، يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائرى؛ أثناء فترة الأعمال والغلق الكلى المشار إليها.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.