وزير الإنتاج الحربى يبحث التعاون مع شركتى IGMAN وTRB البوسنية (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN d.d. Konjic البوسنية وMirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة "TRB" البوسنية، بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الصناعات العسكرية.





جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربى، بمعرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" ضمن فعاليات يومه الثالث.

وصرح وزير الدولة للإنتاج الحربى، بأنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك المقترحة مع الشركتين البوسنيتين فى مجال التصنيع العسكرى، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، لافتاً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تقوم بالمشاركة بمنتجات عسكرية جديدة فى "EDEX 2021" من بينها أنواع جديدة الذخائر كما تشارك بمنتجات مثل (سينا 200، ST 500، رادار ثنائى الأبعاد، رشاش متعدد)، كما أكد أن كل الجهات المصرية المشاركة فى المعرض حريصة على التكامل معاً ليخرج بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها.

وأشار الوزير "مرسى" إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع ممثلى شركة TRB البوسنية حيث التقى وزير الدولة للإنتاج الحربى أحد ممثلى الشركة خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولى بأبو ظبى فى فبراير الماضى لبحث أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين، مشدداً على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية وشركات الإنتاج الحربى للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة وتحديد مجالات التعاون المستقبلى على أرض الواقع.

وأعربت Mirjana Sarenac Miclc مدير عام شركة "TRB" البوسنية عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى خاصةً لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة علاوةً على دورها فى توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مشيدةً بما اتطلعت عليه من معروضات الوزارة من ذخائر وأسلحة وعربات مدرعة، مشددةً على أهمية الدور الذى تضطلع به مصر لإرساء دعائم الاستقرار فى المنطقة، لافتةً إلى أن "EDEX 2021" كان واحداً من ثلاث معارض دولية للصناعات الدفاعية حرصت الشركة خلال هذا العام على المشاركة بها نظراً لتميزها وثقلها.

من جانبه أكد Djahid Murat Begovic مدير عام شركة IGMAN البوسنية على تطلعه من خلال مشاركة الشركة بالمعرض إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركات المصرية وخاصةً شركات الإنتاج الحربى والتى تشهد تطوراً ملحوظاً فى مجال الصناعات العسكرية من خلال تعاونها مع العديد من الشركات العالمية إلى جانب إسهاماتها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن "EDEX 2021" يمثل فرصة هامة للوزارة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكرى الدولى مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربى التصنيعية والتكنولوجية والفنية فى مجال التصنيع العسكرى إلى جانب الإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة فى المعرض من تكنولوجيات حديثة فى هذا المجال.