وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث أمراض العيون

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى صلاح مدير معهد بحوث أمراض العيون، حول أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية.

أكد التقرير أن المعهد يهدف إلى مكافحة أمراض العيون وكذلك تقديم خدمة طبية على مستوى متقدم يشمل تشخيص وعلاج أمراض العيون بما يحقق خدمة المجتمع، مضيفًا أن المعهد يضم عيادات عامة وتشخيصية وتخصصية ومعامل بحثية مجهزة بأحدث الأجهزة اللازمة لتشخيص وعلاج أمراض العيون، كما يوجد بمستشفى المعهد جناحين للعمليات يضمان 8 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء جراحات العين المختلفة.

وأوضح التقرير الخدمات التى يقدمها المعهد، حيث يستقبل مرضى العيون بجميع التخصصات وإجراء الجراحات اللازمة فى مجالات (القلب – الباطنة – الأسنان – أنف وأذن)، وكذلك معامل التحاليل (الطفيليات- المايكرو بيولوجى – الباثولوجيا الإكلينيكية – الكيمياء الحيوية - الهستولوجى- الطبيعة الحيوية – فسيولوجيا البصريات - فارماكولوجى العيون ).

وأشار التقرير لمتوسط عدد حالات المرضى المترددين على مستشفى معهد بحوث أمراض العيون فى الفترة من 1/4/2021 إلى 30/9/2021، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم الكشف عليهم بالعيادات الخارجية والتخصصية والفحوصات التشخيصية 50851 مريض، ومتوسط عدد المرضى بالعمليات وحالات قوائم الانتظار 3560 مريض.

ولفت التقرير للتطور الذي يشهده المعهد في مجال النشر العلمي خلال الستة أشهر الماضية، فشهد المعهد نشر 46 بحثًا علميًا دوليًا و 60 بحثًا علميًا محليًا، وكذلك اهتمام المعهد بالارتقاء بالبحث العلمي من خلال تشكيل اللجان العلمية الآتية: (لجنة البحث العلمى – لجنة أخلاقيات البحث العلمى – لجنة التعليم المستمر - لجنة تقييم الأبحاث المنشورة).

وتناول التقرير بروتوكولات التعاون الذي قام بها المعهد، حيث تم الاتفاق على بروتوكول تعاون بين معهد بحوث أمراض العيون وشركة أوبتا لاين للمستلزمات الطبية من أجل تقديم خدمات البحث والتطوير فى مجال تصنيع العدسات المنزرعة داخل العين، والتعاون بين لجنة البحث العلمى والتطوير بالمعهد وتقديم خدمات البحث العلمى خاصة فى مجال تصنيع العدسات المنزرعة داخل العين بتكنولوجيا Cast Molding.

وأفاد التقرير أن المشروعات البحثية الجارية بالمعهد تشمل الآتي: (مشروع التعدد الجينى كعامل ذو مخاطر للقرنية المخروطية بين المصريين - مشروع استخدام طرق حديثة لمكافحة العمى الناتج عن عتمات القرنية باستخدام الخلايا الجذعية فى مصر - مشروع الاعتلال الشبكى للأطفال حديثى الولادة - مشروع دراسة التطور المرضى للاعتلال الشبكى السكرى وعلاقته بعوامل نمو الأوعية الدموية (VEGF) الأنجيوبيوتين (ANG) ومستقبلاتها على حيوانات التجارب وعلاجهم بمثبطات الأنجيوتنسين - مشروع الحساسية).