الرئيس السيسى: موقف مصر ثابت فى التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه أطلع رئيس وزراء إسبانيا على آخر تطورات قضية سد النهضة ، مشددا على موقف مصر الثابت للتمسك بصون أمنها المائى الآن وفى المستقبل.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اسبانيا، على أهمية التوصل اتفاق شامل وملزم وعادل بين كل من مصر والسودان واثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة واهمية ان يدفع المجتمع الدولى بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.
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