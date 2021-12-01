رئيس وزراء إسبانيا للرئيس السيسي: سنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى بلدنا

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: "مصر وإسبانيا بلدان صديقان، تربطهما علاقات وثيقة وننظر إلى مصر كبلد مهم في المنطقة ، وهناك تصميم على دخول الشركات الاسبانية في الفرص التنموية الواعدة في مصر".

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "نعتقد أن هناك شركات إسبانية تستثمر في مجال النقل والبيئة ومعالجة النفايات والسياحة وبالإمكان أن نتعاون ونعمق تعاوننا ، مضيفا: "نواجه تعافى يجب أن يكون عادلا ومتوازنا وهنا بودى أن أقول إن إسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة من خلال خلق مزيد من فرص العمل".

واختتم، رئيس وزراء اسبانيا كلمته قائلا: "هناك رغبة وقدرة فى إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات ، وأن نعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ، وسنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى إسبانيا".