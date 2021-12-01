قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز: "مصر وإسبانيا بلدان صديقان، تربطهما علاقات وثيقة وننظر إلى مصر كبلد مهم في المنطقة ، وهناك تصميم على دخول الشركات الاسبانية في الفرص التنموية الواعدة في مصر".
وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية: "نعتقد أن هناك شركات إسبانية تستثمر في مجال النقل والبيئة ومعالجة النفايات والسياحة وبالإمكان أن نتعاون ونعمق تعاوننا ، مضيفا: "نواجه تعافى يجب أن يكون عادلا ومتوازنا وهنا بودى أن أقول إن إسبانيا تواجه المستقبل بخطوات ثابتة من خلال خلق مزيد من فرص العمل".
واختتم، رئيس وزراء اسبانيا كلمته قائلا: "هناك رغبة وقدرة فى إعادة تفعيل وتنشيط هذه العلاقات ، وأن نعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة ، وسنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى إسبانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء إسبانيا للرئيس السيسي: سنكون سعداء جدا لاستقبالكم فى بلدنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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