مقتل عجوز على يد عاطلين بالمرج

أقدم عاطلين على قتل عجوز، وإصابة شقيقه في مشادة دارت بينهما بسبب عتاب وخلافات على الجيرة، ولتصبح حديث ألسنة الأهالي في المرج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عجوز على يد شخصين بالمرج

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة بشعة عندما تلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع مشادة بين عائلتين، ونتج عنها مقتل أحد طرفيها، انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة عجوز، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفي متأثرًا بإصابته، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال المباحث في القبض على المتهمين، وجار مناقشتهم حول غموض الجريمة.

شهود العيان

وأوضح شاهد العيان، إن يوم الجريمة كان الحاج حسن، الضحية في حديث مع أحد المتهمين، وكان حوار عتاب بينهما، قائلا: إحنا جيران مينفعش نتخانق مع بعض، ورد المتهم: أنا ماحدش يعرف يتكلم معايا، أنا نمبر وان المنطقة ومحدش يقدر يقرب نحيتي نهائي، ثم دارت بينهما مشاجرة، وتعالت الأصوات، دون نشوب مشادة حتى وصل المتهم الثاني، ونشبت مشادة.

نتيجة خلافات الجيرة بينهما