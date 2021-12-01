مقتل عجوز على يد عاطلين بالمرج

أقدم عاطلين على قتل عجوز، وإصابة شقيقه في مشادة دارت بينهما بسبب عتاب وخلافات على الجيرة، ولتصبح حديث ألسنة الأهالي في المرج.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل عجوز على يد شخصين بالمرج
تفاصيل الجريمة
ترجع تفاصيل الجريمة بشعة عندما تلقي قسم شرطة المرج، إخطارا من الأهالي، يفيد باندلاع مشادة بين عائلتين، ونتج عنها مقتل أحد طرفيها، انتقل رجال المباحث إلي مكان الجريمة، وأتضح وجود جثة عجوز، مصاب بجرح غائر إثر طعنه بسلاح أبيض، وتوفي متأثرًا بإصابته، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال المباحث في القبض على المتهمين، وجار مناقشتهم حول غموض الجريمة.
شهود العيان
وأوضح شاهد العيان، إن يوم الجريمة كان الحاج حسن، الضحية في حديث مع أحد المتهمين، وكان حوار عتاب بينهما، قائلا: إحنا جيران مينفعش نتخانق مع بعض، ورد المتهم: أنا ماحدش يعرف يتكلم معايا، أنا نمبر وان المنطقة ومحدش يقدر يقرب نحيتي نهائي، ثم دارت بينهما مشاجرة، وتعالت الأصوات، دون نشوب مشادة حتى وصل المتهم الثاني، ونشبت مشادة.
نتيجة خلافات الجيرة بينهما
وأضاف أحد شهود العيان، أن الحاج حسن عارف، صاحب 49 عامًا، تلقى عددًا من الطعنات، إضافة إلي إصابة شقيقه بإصابات بالغة، بعد مشاجرة تطورت بالأيدي، إثر خلافات الجيرة بينهما.
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على مهتز نفسيًا حاول طعن والده بالسكين في رقبته خلال حالة هياج أصيب بها، وحاول الأب تهدئته فتشاجر معه وطعنه طعنة بسيطة في الرقبة.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء محسن شعبان مير أمن القليوبية، إشارة من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ بإصابة أب بجرح في الرقبة وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي للعلاج، بسبب محاولة ابنه المهتز عقليًا طعنه بالسكين.
يعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج
وبالأنتقال والفحص لرجال المباحث، برئاسة المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ، وبسؤال الأب أتضح أن نجله مهتز عقليًا ويعاني من الاكتئاب ونوبات الهياج وخلال حالة من حالات الهياج التي أصابته اليوم حاول تهدئته ولكنه أمسك بسكين حاول طعنه مما أصابه بجرح بسيط في الرقبة، وعلى الفور تم نقله إلي مستشفي لتلقي العلاج.
لبيان سلامة قواه العقلية
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت بحجز المتهم على ذمة التحقيقات لبيان سلامة قواه العقلية، وطلبت المباحث بسرعة إجراء التحريات وسؤال الأب الذي تلقى العلاج بالمستشفى وخرج لاستكماله بالمنزل.
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