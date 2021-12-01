/663871/بالقوة-الهجومية-تشكيل-منتخب-مصر-لمواجهة-لبنان-بـ-كأس-العرب

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لفريق المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب لبنان، ، في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الاراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر ولبنان في الساعة الثالثة مساء، على ملعب الثمامة، وتبث المباراة على قناتي بي إن سبورت 1 و 2، بتعليق صوتي رؤوف خليف وخالد حدي.

تشكيل مصر أمام لبنان:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – محمود الونش – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – محمد شريف – مروان حمدي.

وعلى مقاعد البدلاء أحمد ياسين - عمر كمال - مروان داود - أحمد رفعت - أحمد سيد "زيزو" - أيمن أشرف - محمد صبحي - مهند لاشين - محمد عبد المنعم - أسامة فيصل - حسين فيصل - محمود جاد .

تاريخ مواجهات المنتخبين

ويمتلك الفراعنة تفوقا تاريخيا كبيرا على منافسه اللبناني حيث سبق أن تقابلا فى 6 مناسبات نجح المنتخب المصري في حسم 5 منها لصالحه مقابل تعادل وحيد ولم يتلق أى خسارة، وسجل 16 هدفا وتلقت شباكه هدفا وحيدا.

وكانت بداية مواجهات الفراعنة مع لبنان فى عام 1961 بدورة الألعاب العربية التي استضافتها مدينة الدار البيضاء المغربية وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر برباعية نظيفة، وكانت المواجهة الثانية فى دورة ألعاب البحر المتوسط التي استضافتها مدينة نابولي الإيطالية 1963 وانتهت المباراة بفوز مصر بثنائية نظيفة حيث يعد فوزًا اعتباريًا للفراعنة بعد انسحاب لبنان بعد تلقيه ثلاث هزائم.

مصر الأفضل في تاريخ المواجهات

وفي عام 1974 التقي المنتخبين ببطولة القنطيرة بسوريا وانتهت بفوز مصر بهدفين نظيفين ، وفي عام 1988 التقي المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب التي استضافتها الأردن وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بثلاثية نظيفة.

وفي عام 1988 التقوا عام 1995 بمباراة ودية على ملعب (بلدية برج حمود) في العاصمة بيروت وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 ، وأقيمت المواجهة الاخيرة عام 2012 بمباراة ودية على ملعب رشيد كرامي، بمدينة طرابلس انتهت بفوز مصر برباعية نظيفة.