/663872/الجزائر-تقسو-على-السودان-برباعية-وتتصدر-مجموعة-مصر-بكأس-العرب

انتهت أحداث مباراة المنتخب الجزائري والسوداني، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء يجمع بين المنتخبين في دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تحتضنها الاراضي القطرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب فريق الدحيل القطري، من تسجيل أول هدفين المباراة جاء الأول في الدقيقة 11، وجاء الثاني في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

وسجل مدافع الجزائر جمال بن العمري، الهدف الثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 43 من عمر اللقاء من خلال رأسية جاءت من ضربة ركنية من الجانب الأيمن.

وشهدت أجواء الشوط الأول على سيطرة كاملة من قبل المنتخب الجزائري، وتراجع المنتخب السوداني في الملعب والإعتماد على المرتدات في اللقاء.

وافتتح المنتخب الجزائري سجل التهديف في الشوط الثاني مبكراً، بالهدف الرابع في اللقاء عن طريق العربي هلال السوداني، في الدقيقة الأولى من نصف اللقاء الثاني.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الرابعة، بثلاثة نقاط، وينتظر نتيجة المنتخب المصري والتي تنطلق بعد لحظات، مع المنتخب اللبناني.

تشكيل منتخب الجزائر أمام السودان:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة - جمال بلعمري - عبد القادر بدران -أيوب عبد اللاوي.

خط الوسط: سفيان بن دبكة - زكريا الدراوي - ياسين براهيمي.

خط الهجوم: زين الدين بوتمان - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي.

تشكيل السودان أمام الجزائر:

حراسة المرمى: علي عبدالله أبو عشرين.

خط الدفاع: وليد حسن - أمير كمال - أحمد إبراهيم وضاح - فارس عبدالله.

خط الوسط: نصر الدين الشغيل - صلاح عادل - والي الدين بوجبا - أطهر الطاهر.

خط الهجوم: ياسر مزمل - محمد عبدالرحمن.

قائمة منتخب الجزائر بكأس العرب:

حراسة المرمى: رايس مبولحي – عبدالرحمن مجادل – مصطفى زغبة.

خط الدفاع: أمين بوقرة – حسين بن عيادة – جمال بلعمري – مهدي تاهرات – محمد أمين توقاي – إلياس شتي – أيوب العبدلاوي – عبدالقادر بدران.

خط الوسط: مهدي عبيد – سفيان بن دبكة – حسام الدين مرزيقي – زكريا دراوي – أمير سعيود – يوسف بلايلي – ياسين براهيمي.

خط الهجوم: طيب مزياني – بغداد بونجاح – مروان زروقي – زين الدين بوتمين – العربي هلال سوداني.