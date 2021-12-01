/663873/النائب-علاء-قريطم--إيديكس-علامة-فارقة-بين-المعارض-الدولية-الكبرى-للصناعات-العسكرية

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، نجاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" 2021 في دورته الثانية، مؤكداً علي قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى،و هو ما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، و تمتلك القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بفضل جهود القيادة السياسية وبتخطيط علمي جيد.

دوت الخليج

علاء قريطم: مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل الى الجمهورية الجديدة

وقال قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل الى الجمهورية الجديدة وهى تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة

ولفت عضو مجلس النواب، المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع ، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصريه ، والافرع المختلفة للقوات المسلحة ؛ وكذلك حجم المعروض من المنتجات العسكرية المصرية في المعرض،مشيرا إلى أن مصر قدمت مفاجئات كبرى بالمعرض من حيث النوعية وما تملكه من تكنولوجيا متطورة تنافس مثيلاتها في العالم .

ووجه قريطم، التحية والتقدير لكل من شاركوا فى تنظيم هذا المعرض وأبهروا العالم بإمكانيات مصر العسكرية واستعراض أكبر وأحدث الآليات والأساليب والمعدات التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية ،موضحا إن مشاركة ما يقرب من 400 شركة وعارض من مختلف دول العالم، يمثلون 42 دولة بالمعرض يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المعرض ،و امتلاك مصر لمعايير القوه العسكريه المتطوره باعتبارها بلد الامن والامان وام الدنيا.