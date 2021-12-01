/663875/خطة-النواب-تواصل-مناقشة-قانون-التخطيط-العام-بحضور-هالة-السعيد

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة،اجتماعها الثانى لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، بحضور وزيرة التخطيط هالة السعيد، وذلك بعد أن ناقشت خلال اجتماعها الأول، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

دوت الخليج ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. خطة النواب تواصل مناقشة قانون التخطيط العام بحضور هالة السعيد ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له. ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها. وتأتى فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019. كما وافق المجلس على مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية في مجموع مواده.

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