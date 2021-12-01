/663876/مدير-برنامج-تنمية-الصعيد-يشرح-لخطة-النواب-جهود-دعم-قطاع-الصرف-والمياه-بالصعيد-فيديو

قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن برنامج تنمية الصعيد قام بتنفيذ العديد من المشروعات أهمها مشروعات الصرف الصرف الصحي والتي تكلفت 3 مليار جنيه، لافتا أن هذا المبلغ جاء من القرض المخصص لتنمية الصعيد.

دوت الخليج

الهلباوي يكشف جهود دعم قطاع الصرف والمياه بالصعيد

وأضاف الهلباوي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك مشروعات صرف صحي كانت متوقفة منذ عام 2008 وعام 2011، مشيرا أنه من أهم المحطات التي تم إصلاحها محطة الهارجسة بسوهاج وبلغت تكلفتها مليون جنيه.

وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فخري الفقي، لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للموازنة ومشروع قانون التخطيط العام للدولة.

كما تناقش اللجنة، حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وكذلك مناقشة برنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا

وتناقش أيضا خلال اجتماعه، حساب ختام موازنتي هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للعام المالي 2020/2021.