انطلاق جلسة مباحثات مصرية إسبانية موسعة

جدة - نرمين السيد - يذكر أن فعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسبانى انطلقت فى وقت سابق اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء وفدى البلدين. وألقى بيدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا، كلمة استهلها بتقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللحكومة، والشعب المصرى على حفاوة الاستقبال التى لمسها خلال زيارته الأولى لمصر كرئيس للحكومة الإسبانية، كما أعرب عن امتنانه للرئيس السيسى على تسهيل كافة الإجراءات من أجل عقد هذا المنتدى.

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