بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان فى إطار فعاليات اليوم الثالث بمعرض ايدكس 2021.





وتم خلال اللقاء توقيع بروتوكول لتعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

من جانبه أكد الفريق أول "ميرغنى إدريس" رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر فى كافة المجالات الصناعية والتنموية والاستفادة من قدرات مصر فى مجال التصنيع من أجل تحديث منظومته الصناعية.

وأوضح "إدريس" أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مشروعات التنمية المختلفة بالسودان، ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحى والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمى، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية السودانية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع

من جانبه أكد التراس، على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية.

كما أشار التراس، إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة السودان الشقيقة فى كافة مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية والبحوث الصناعية وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية بمراكز تدريب العربية للتصنيع، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمى الحديثة.