التعاون الدولى: القيادة السياسية تركز على تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولى بفعالية إطلاق حملة الـ 16 يوما من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعى تحت شعار "برتقالى"، والتى عقدت بالمتحف القومى للحضارة المصرية، والذى تم إضاءته باللون البرتقالى وهو اللون الذى يرمز إلى "عالم خال من العنف ضد النساء والفتيات".

وحضر الفعالية الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام "بصيرة"، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، و"هان ماورتس" سفير هولندا فى القاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن القيادة السياسية فى مصر تركز على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الايجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 "عام المرأة"، لافتة إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى يشرف المجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف الاستراتيجية إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، التى ركزت على 4 محاور هى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية من جميع أشكال العنف.

وفى هذا الصدد، أشارت "المشاط"، إلى وجود نحو 24 % من عدد أعضاء الحكومة من السيدات، وفى العام الماضى تم إجراء تعديلات دستورية نصت أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة فى حين أنه يوجد حاليا 89 نائبة بما يمثل 15% من المقاعد فى مجلس النواب، وهى أعلى نسبة من النساء على الإطلاق فى البرلمان المصرى.

وأشارت "المشاط"، إلى أن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التى يتم بذلها فى مصر، ومن بينها السعى نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولى اليوم الثلاثاء.

وذكرت "المشاط" أنه تم تسريع وتيرة اتخاذ تبنى السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراء خلال جائحة كورونا وهو ما منح مصر المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وشددت "المشاط"، على أن الوقت الحالى يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة فى خطط العمل المناخى، باعتبارها عنصرا فاعلا فى تبنى الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنها من أكثر الفئات تضررا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتابعت "المشاط":" فى ظل عدم تمتع نسبة كبيرة من السيدات على مستوى العالم بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، فإنهن يكن أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وتداعياتها السلبية"، مضيفة:" من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز إسهام السيدات فى وضع سياسات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتبنى حلول مواجهة هذه المتغيرات وسد الفجوة الكبيرة بينهن وبين الرجال فى وضع السياسات والإجراءات اللازمة للعمل المناخى".

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى، إلى الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مؤكدة أنها تعكس تنفيذا واقعيا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة فى التنمية باعتبارها عنصرا رئيسيا فى المجتمع وفاعلا رئيسيا فى خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.

وأوضحت "المشاط" أن الدمج الاجتماعى وإتاحة الفرصة على التساوى بين المرأة والرجل هما السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة فى سوق العمل فى مصر على التساوى مع الرجل ترفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 34%.

وأشارت "المشاط"، إلى حرص وزارة التعاون الدولى على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجارى الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمنتدى الاقتصادى العالمى، والقطاع الخاص، والذى يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التى ترفع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.

وقالت "المشاط"، إن رؤية وزارة التعاون الدولى تستهدف تدعيم الشراكات لمصر مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولى.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2018-2022، والخطوات المستقبلية وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون للفترة من 2023-2027، موضحة أن هذا الإطار يعد بمثابة الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون بين الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، وبموجبه تتولى وزارة التعاون الدولى مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطنى والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى، كمنسق وطنى للشراكة.

وتطرقت "المشاط"، إلى المحور الرابع من الإستراتيجية، وهو محور تمكين المرأة، والذى يستهدف تحقيق مساهمة النساء بشكل كامل فى تنمية مصر، واحترام حقوق النساء التى يكفلها الدستور، وحمايتها، والاستجابة لها دون تمييز، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها فى صنع القرار، وتمكين النساء والفتيات ليحصلن على قدر أكبر من الوصول إلى الموارد.

وفى كلمتها المسجلة، قالت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة إن حملة الـ ١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، هى حملة عالمية هدفها نشر الوعى بالقضية وخلق رأى عام مساند لمنع ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى كل مكان، مشيرة إلى أن ذلك يعد من أولويات عمل المجلس القومى للمرأة، الذى يشهد هذا العام زخما وفعاليات كتيرة ومختلفة وفى كل المجالات للتوعية بالقضية.

وطالبت الدكتورة مايا مرسى جميع الفتيات والنساء المصريات باستغلال العصر الذهبى الذى تعيشه المرأة المصرية الآن للمطالبة بحقوقها، مشيرة إلى الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة وحقوقها.

وأكدت "مايا مرسى" أنه لا يمكن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها، معربة عن تمنياتها بأن يأتى العام القادم ونحن نحتفل بالقضاء نهائيا على كل أشكال العنف ضد المرأة، لأن كل سيدة وفتاة مصرية تستحق أن تعيش حياه آمنه خالية من العنف.

ومن جانبها، تقدمت الدكتورة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالشكر لمصر على ما حققته فى مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى ان ملف المرأة فى مصر مشرف للغاية، بفضل القيادة السياسية الداعمة له، لافتة إلى أن الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى هذا الملف كللت أيضا بفوزها بعضوية المجلس التنفيذى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولجنة وضعية المرأة.

وأشارت "بحوث"، إلى اعتماد المجلس التنفيذى مؤخرا للخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة والتى تقوم على عدد من المحاور وهى: التمكين السياسى، والاقتصادى للمرأة، ومكافحة العنف ضد المرأة وحمايتها، ومساهمة المرأة فى أعمال الإغاثة والأمن والسلام، ودور المرأة فى أوقات الكوارث، مثمنة فى هذا الشأن الدور المتميز لمصر فى هذه المجالات.

وقالت السيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، إن اللون البرتقالى هو لون الأمل نحو مستقبل خال من العنف القائم على النوع الاجتماعى، مضيفة:"فخورة جدا بالتزام الحكومة المصرية بإنهاء العنف ضد المرأة".

وقال الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذى للمركز المصرى لأبحاث الرأى العام "بصيرة":" نيابة عن الدكتور مايا مرسى، أود أن أثنى على جميع شركاء التنمية ذوى الصلة الذين يساهمون فى الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة لإنهاء العنف ضد المرأة"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية كانت مثابرة على محاربة ختان الغناث بطموحاتها الاستراتيجية والمبادرات الوطنية.

وقال السيد كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد الأوروبى يعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة للتخطيط لمبادرات كبيرة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى من خلال مبادرة "تسليط الضوء"، كما أن هناك برنامجا قطريا لمصر تحت مظلة هذه المبادرة لتنفيذ الدعوة الفنية.

فيما قالت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للامم المتحدة، إننا بحاجة إلى مبادرات تغيير السلوك الاجتماعى القائمة على الأدلة طويلة المدى، مشيرة إلى أن مبادرة تسليط الضوء بين الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة إلى تهدف إلى عكس مسار العنف القائم على النوع الاجتماعى من خلال حلول استثمارية جادة.

جدير بالذكر أن المشروعات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى تضم 34 مشروعا، تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة، بتمويلات تنموية قيمتها 3.3 مليار دولار، تتوزع فى العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% فى قطاع الصحة، و15% فى قطاع التعليم، و14% فى قطاع التعليم، و9% فى قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الرى والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحى.