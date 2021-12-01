معهد تكنولوجيا المعلومات يبرم شراكة مع Red Hat

جدة - نرمين السيد - أبرم معهد تكنولوجيا المعلومات شراكة جديدة مع شركة Red Hat العالمية، أثمرت عن اعتماد متدربى المعهد فى مختلف الجامعات المصرية، فضلا عن إنشاء مسار تدريبى لحصول طلاب المعهد على شهادات Red Hat مفتوحة المصدر لما لها من قيمة سوقية محلية وعالمية.





ويأتى ذلك فى إطار حرص معهد تكنولوجيا المعلومات على تطوير مهارات طلابه وإكسابهم تقنيات Red Hat مفتوحة المصدر لمواكبة متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات وسد الفجوة بين التعليم التقنى والصناعة. كما تأتى الشراكة فى إطار حرص المعهد على عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، إذ انضم المعهد مؤخرا إلى برنامج أكاديمية AWS التابعة لشركة "أمازون" العالمية، بهدف إتاحة المحتوى التدريبى الذى تقدمه الأكاديمية فى مجال الحوسبة السحابية لمتدربيه، كما عقد المعهد شراكة أكاديمية مع برنامج Unreal Engine، أحد أكبر المحركات المستخدمة فى مجال الألعاب الإلكترونية وطورته شركة Epic Games العالمية، ليصبح المعهد أول شريك أكاديمى للبرنامج فى مصر.

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