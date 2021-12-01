محافظ قنا: إنهاء كل الاستعدادات لبدء موسم زراعة القمح

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الدوادى، انتهاء مديرية الزراعة من كل الاستعدادات الخاصة لبدء موسم زراعة محصول القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية من خلال استهداف زراعة نحو 100 ألف فدان من الأصناف عالية الإنتاج والجودة لهذا الموسم.





وقال الداودى فى بيان اليوم الأربعاء، إن المديرية ستوفر الدعم الفنى للمزارعين تنفيذا للمشروع القومى لترشيد استهلاك المياه فى الزراعة من خلال عملية التسوية بالليزر وتشجيع زراعة محصول القمح على مساطر، لتقليل هدر المياه وتحقيق الإنتاجية المرجوة. وأشار محافظ قنا إلى توفير التقاوى الجديدة المنتقاة عالية الإنتاج وللجودة بأسعار مدعمة للمزارعين منها (جيزة 171 - جيزة 168 - بنى سويف 5 - سدس 14 - جميزة 9) من قبل وزارة الزراعة، والبدء فى التجهيز لزراعة 50 حقلا إرشاديا، مساحة الحقل الواحد فدان بالتقاوى الجيدة والمدعمة وتوفير الدعم الفنى لمزارعى تلك الحقول لتحقيق أعلى معدلات إنتاج.

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