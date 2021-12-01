«الأمم المتحدة للسكان»: مصر بذلت جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أشادت فريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر بالجهود الكبيرة التى بذلتها مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات لخلق فرص العمل وتحقيق حياة كريمة للمواطنين والحفاظ على الصحة الجيدة لهم، موضحة أن وكالات الأمم المتحدة المختلفة تدعم بشكل مشترك مبادرة "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر فريدريكا ميير، بحضور فريقى عمل الوزارة والصندوق الأممى، وذلك فى إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.

وأثنت المشاط على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 فى دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذى يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكا استراتيجيا للحكومة فى تنفيذ السياسات الوطنية خاصة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014-2018.

وقالت وزيرة التعاون الدولى إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطرى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كل الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة جميع الفئات فى جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكانى وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، حرص الحكومة المصرية على تحسين نوعية الحياة للشعب المصرى عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية بهدف إعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى من جهة وزيادة السكان من جهة أخرى.