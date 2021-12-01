جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر فريدريكا ميير، بحضور فريقى عمل الوزارة والصندوق الأممى، وذلك فى إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مصر، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.
وأثنت المشاط على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 فى دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لاسيما الدور الذى يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكا استراتيجيا للحكومة فى تنفيذ السياسات الوطنية خاصة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014-2018.
وقالت وزيرة التعاون الدولى إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطرى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كل الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة جميع الفئات فى جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكانى وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، حرص الحكومة المصرية على تحسين نوعية الحياة للشعب المصرى عن طريق خفض معدلات الزيادة السكانية بهدف إعادة التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى من جهة وزيادة السكان من جهة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الأمم المتحدة للسكان»: مصر بذلت جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.