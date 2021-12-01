اكتشاف حوض أثرى أسفل معهد أزهرى بقرية فى قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي قنا، عن اكتشاف حوض أثرى، أسفل معهد أزهري بقرية قصير بخانس بأبوتشت.

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية، إنه أثناء قيام العمال بالحفر في معهد أزهري بقرية قصير بخانس وذلك لأعمال التطوير وجد العمال حوضا كبيرا يشتبه في أثريته.

وأوضح الشعيني، أن الوحدة المحلية بلغت الآثار، وتبين أن الحوض أثرى، وتم رفعه بواسطتهم، كما أنه جاري اتخاذ اللازم.