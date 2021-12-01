الصحة: 24 مركزا لعلاج المصابين بالإيدز فى 18 محافظة بالمجان

تولي وزارة الصحة أهمية قصوى لمكافحة العدوي بفيروس نقص المناعة البشري المسبب لمرض الإيدز وتقديم الرعاية للمصابين بهذا الفيروس مجانا وفق أحد البرتوكولات العالمية في العلاج، لافتة إلى أنه تم وضع العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بالفيرس حتى يتم القضاء عليه بحلول عام 2030.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة، أنه يتم العمل من خلال عدة محاور تتركز في توفير الفحص لأكبر عدد من المواطنين للكشف عن الاشخاص الذين تعرضوا لخطر العدوي ولم يقوموا بالفحص المعملي، ثم ربط المصابين بمنظومة المتابعة المعملية، وتقديم العلاج المضاد للإيدز، بجانب دعم الإنتظام علي العلاج للتحكم وتثبيط الحمل الفيروسي، مشيرا إلي أنه يتم تكثيف وتعزيز إستمرارية انشطة الترصد الصحي وتضافر جهود التوعية المجتمعية لمنع السلوكيات المؤدية للعدوي بالفيروس، بالاضافة الى المجهودات الأساسية والمستمرة أمثلة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وبرنامج وقاية الطفل من الأم المصابة، و حزمة " وقاية ما بعد التعرض" للعاملين بالمجال الصحي.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للإيدز تقوم وزارة الصحة بتقديم كافة سبل الدعم للمصابين، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قام بتوفير العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشري بمعدل تغطية 100% لكل المتعايشين المسجلين من خلال مراكز متخصصصة، بالإضافة لخدمات الرعاية الطبية الإكلينيكية المتخصصة، كما يتم توفير العلاج لكل من يحتاجه من المرضي بالمجان.

وأوضح أنه يقدم البرنامج الوطني خدمات التوعية الشاملة من خلال الندوات الدورية بالمدارس والجامعات وكذلك في المرافق الصحية للعاملين والمترددين بهدف نشر التوعية السليمة والدعاية لمراكز المشورة والفحص والقضاء علي الوصم والتمييز بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة، كما يساهم البرنامج بتدخلات متخصصة للعمل مع بعض الفئات الخاصة مثل أطفال الشوارع والسجناء، لافتا الى أنه يدعم البرنامج الوطني هيئات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوسيع قاعدة الوصول لفئات المجتمع المتنوعة والتوسع في التغطية الجغرافية.

وأشار الى نجاح برنامج وقاية الطفل من الأم المصابة في تحقيق نسبة 100% من الوقاية للأطفال المولولدين من الأمهات المصابات اللتى تلقين الحزمة الوقائية، مشيرا الى أنه يتوسع البرنامج في توفير الفحص المعملي للفيروس، وذلك للسيدات الحوامل المترددات علي مراكز صحة الأم والطفل الحكومية في سرية تامة بهدف تشجيع السيدات علي معرفة المعلومات الصحيحة ورفع الوعي الوقائي.

كما يتم تقديم خدمات المشورة والفحص الاختياري لفيروس نقص المناعة البشري "الإيدز" من خلال 24 مركز بــ 18 محافظة على مستوى الجمهورية، كما يتم توفير فحوصات المتابعة الدورية لجميع المصابين بجميع المحافظات مثل الحمل الفيروسي PCR والعد المناعي CD4 من خلال عدد 14 مركز للرعاية الإكلينيكية والمتابعة ومركز خاص باللاجئين، مضيفا أنه تم التوسع في توفير خدمة الفحص في عدد من المرافق التي تقدم خدمات صحية ذات صلة مثل مستشفيات الحميات ومستشفيات الصدر والدرن ومراكز تأهيل المخدرات وبعض مراكز الرعاية الأساسية ورعاية الحوامل وغيرها.

جدير بالذكر، أنه تم اطلاق خدمة الخط الساخن من خلال الأرقام 08007008000 / 33152801 / 33152802 للحصول علي المعلومات عن فيروس " الايدز" والرد علي تساؤلات المواطنين وكذلك المرضي