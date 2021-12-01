/663867/حازم-إمام-هناك-عشوائية-بالاتحاد-الدولي-والأهلي-المظلوم-في-ذلك

علق الدولي المصري حازم إمام لاعب خط وسط النادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، على ما يقدمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد تضارب مواعيد بطولة كأس العالم للأندية وبطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال حازم إمام في تصريحات برنامج "وان تو" عبر أون سبورت: "ما حدث من جانب الاتحاد الدولي يعتبر أمرا عشوائيا، والأهلي هو المتضرر الأول والوحيد من تضارب موعد كأس الأمم الأفريقية مع كأس العالم للأندية".

تصريحات حازم إمام

وأضاف: "ما حدث يؤكد أن هناك عشوائية كبيرة من جانب الاتحاد الدولي في هذا القرار على الرغم من إقامة البطولتين في مواعيد رسمية وضمن أجندته".

وتابع: "هل توقع الاتحاد الدولي خروج مصر مبكرا من كأس الأمم الأفريقية، ولذلك وضع مواعيد مونديال الأندية؟"

وزاد: "علمت أن النادي الأهلي قام بتفويض مصطفى مراد فهمي وخالد مرتجي وذلك لحل الأزمة التي يجب أن يكون هناك مخرجا لها".

واختتم: "الأهلي سيكون مهددا بخسارة عدد كبير من عناصره في مونديال الأندية، وذلك سوف يؤثر عليه بشكل قوي وقد يهدد بخروجه مبكرا من المنافسة".

موعد مباراة الأهلي ومونتيري

يلتقي النادي الأهلي ومونتيري المكسيكي، في السادس من فبراير القادم، في لقاء يجمع بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية 2021 الإمارات.

ويجمع لقاء الأهلي مع فريق مونتيري المكسيكي في الجولة الثانية، من بطولة كأس العالم للأندية، والتي يسارك فيها الأهلي للمرة الثانية على التوالي.

النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التي تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وسوف يطلب النادي في خطاباته المرسلة غدًا ضرورة حل تلك الأزمة، بما لا يتعارض مع مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة الأهلي ممثل مصر وإفريقيا في تلك البطولة العالمية.

ويضم المنتخب الوطني ما بين 7-9 لاعبين من الأهلي بخلاف تواجد عدد من لاعبيه المحترفين فى صفوف منتخبات بلادهم، مثل علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون، وهو الأمر الذى سوف يؤثر على الفريق بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية.