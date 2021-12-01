/663874/بيهددني-بالقتل-ومأجر-بلطجية-سيدة-تستغيث-من-اعتداءات-زوجها-في-دهب

«أنا بقالى 3 سنين بتبهدل وبتضرب».. بهذة الكلمات شهدت منظقة دهب واقعة مفزعة، استغاثه وتعرض للعنف سيدة تدعى ميا حجاب، من الاعتداءات المتكررة عليها وعلى والدتها من قبل زوجها، والاستيلاء على منزلها ومكان إقامتها في دهب.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سيدة تستغيث من اعتداءات زوجها بدهب

إنستجرام

وأوضحت «ميا» عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، «أنا بقالى 3 سنين عايشة المعاناة دي بتبهدل وبتضرب وبيعتدى عليا من الشخص ومهنته محامي وزوجته ومامته وأخوه ومش عارفة أجيب حقى منهم أنا تعبت وجبت أخري، أنا معايا حكم محكمة نويبع بتاريخ (2021) بتمكينى من شقتى اللى متاخدة غصب منى، وغير كدة مش ساكت بردو».

تم تهديدى بالقتل

وقالت: «مش عارفة أخد حقي ولا أتمكن من الشقة والمرة اللى حاولت فيها أروح شقتى حصل فيا اللى فى الصور دة، أنا دلوقتى المفروض قاعدة فى الشارع ومش عارفة أروح شقتى لأنه تم تهديدى بالقتل قبل كدة ومأجر بلطجية بيتعدوا عليا وبيتعاطي المخدرات، الشابو».

تدمير شقتها بالكامل

ونشرت «ميا»، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عدة صور لإصابات في وجهها ويدها، إضافة إلي تدمير شقتها بالكامل، واستغاثت السيدة بوزارة الداخلية والنيابة العامة لإنقاذها من الاعتداءات المتكررة من زوجها وأهله.

وفي سياق آخر أقدام موظف على الشروع في قتل زوجته ونجلَيْه الاثنين طعنًا بالسكين، وإنهاء حياته قفزًا من بلكونة الشقة محل سكنه بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة الوراق، إخطارا من مستشفى الوراق تفيد باستقبال ربة منزل وابنيه الاثنين مصابين بطعنات وكسور، بادعاء قيام زوج المصابة الأولى والد المصابين الآخرين بالشروع في قتلهم.

لمروره بأزمة نفسية

‏وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالأنتقال والفحص أتضح صحة ما جاء بالبلاغ من إقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته وابنيه لمروره بأزمة نفسية، وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص والمعاينة أتضح إقدامه على الانتحار قفزًا من بلكونة الشقة مكان سكنه ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.