/663879/الأضخم-في-أفريقيا-والشرق-الأوسط-نواب-معرض-إيديكس-2021-يساهم-في-توطين-الصناعات-العسكرية-بمصر

تحرص القيادة السياسية على إظهار قوة مصر العسكرية للعالم، حيث أصبحت تمتلك جميع الأسلحة الحديثة والمتطورة، وفي هذا الصدد انطلق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" الإثنين الماضي، والذى تستمر فعالياته حتى 2 ديسمبر 2021 ويقام المعرض الدولى بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يشهد هذا العام حضور قوى من رواد الصناعات العسكرية والدفاعية بمختلف بلدان العالم.

دوت الخليج

تيسير مطر: إيديكس 2021 يساهم في توطين الصناعات العسكرية بمصر

وفي هذا الإطار، أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات، واصفا إياه بالمعرض الذى يساهم في توطين الصناعات العسكرية بمصر، ويؤكد أن مصر لديها إمكانات كبيرة وهائلة في التصنيع العسكري

وأكد مطر، في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على إظهار قوة مصر العسكرية للعالم، لافتا أن مصر تمتلك القوة والقدرة اللازمة على الدفاع أمام أي قوة خارجية، وأصبحت تمتلك جميع الأسلحة الحديثة والمتطورة، مضيفا أن معرض ايديكس 2021 يعد المعرض الأهم والأقوى في مجال التسليح في الشرق الأوسط وأفريقيا يشارك به 400 شركة عالمية يمثلون 42 دولة كبرى و56 وفدا رسميا مهما.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن معرض ايديكس يعد الحدث الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو فرصة لفتح آفاق جديدة من التعاون العسكري بين مصر ومختلف دول العالم، وتبادل الخبرات بين مصر ودول العالم في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

علاء قريطم: مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل الى الجمهورية الجديدة

ومن جانبه، ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، نجاح المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" 2021 في دورته الثانية، مؤكداً علي قدرات مصر الدفاعية والعسكرية ويعزز من مكانتها الدولية كقوة إقليمية كبرى،و هو ما يبعث برسالة مباشرة للعالم بأن مصر دولة آمنة مستقرة، و تمتلك القدرة على تنظيم الفعاليات الكبرى بفضل جهود القيادة السياسية وبتخطيط علمي جيد. دوت الخليج

وقال قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدخل الى الجمهورية الجديدة وهى تسير فى الطريق الصحيح كدولة مدنية حديثة وديمقراطية وقادرة على الاستمرار فى تحقيق الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد لتحقيق التنمية الشاملة ولفت عضو مجلس النواب، المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس" يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى للصناعات العسكرية؛ يترقبه الصناع؛ وكبرى الشركات لعرض أحدث ما لديها من معدات الدفاع ، بفضل جهد القيادة العامة للقوات المسلحة المصريه ، والافرع المختلفة للقوات المسلحة ؛ وكذلك حجم المعروض من المنتجات العسكرية المصرية في المعرض،مشيرا إلى أن مصر قدمت مفاجئات كبرى بالمعرض من حيث النوعية وما تملكه من تكنولوجيا متطورة تنافس مثيلاتها في العالم . ووجه قريطم، التحية والتقدير لكل من شاركوا فى تنظيم هذا المعرض وأبهروا العالم بإمكانيات مصر العسكرية واستعراض أكبر وأحدث الآليات والأساليب والمعدات التقنية للأنظمة الدفاعية والأسلحة البرية والجوية والبحرية ،موضحا إن مشاركة ما يقرب من 400 شركة وعارض من مختلف دول العالم، يمثلون 42 دولة بالمعرض يؤكد النجاح الكبير الذي حققه المعرض ،و امتلاك مصر لمعايير القوه العسكريه المتطوره باعتبارها بلد الأمن والأمان وأم الدنيا.