/663881/تساؤلات-من-نواب-الخطة-حول-أوجه-الصرف-والإنفاق-في-قروض-تنمية-الصعيد

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نقاشات تفصيلية اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، حول حساب ختامي موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2020/2021، وبرنامج تنمية محافظتي سوهاج وقنا.

دوت الخليج

النائب مصطفي سالم يوجه بعض التساؤلات لمدير برنامج تنمية الصعيد

وقد وجه النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج.

وقال سالم: "إن قرض البنك الدولي وقع في 6 أكتوبر عام 2016 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج - قنا ويقابل ذلك مكون محلي بذات القيمة ، وبلغ إجمالي المسحوب من القرض حتي 30/62021، مبلغ بقيمة 426 مليون و880 ألف دولار، وإجمالي المبالغ المتاحة 352 مليون و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول علي القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد مبلغ 480 مليون دولار عمولة ارتباط خلال العام المالي 2020/2021".

وتساءل سالم، عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين ومتي يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعي والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمني للتنفيذ، مشيرا إلي ما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية في اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو عام 2023.

كما تساءل وكيل اللجنة، عن المبلغ المخصص والذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والبالغ 698.6 مليون جنيه، طالبا بيان تفصيلي من المكتب التنسيقي ووزارتي التخطيط والمالية عن هذا المبلغ وأنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وخصصت لمن و طريقة الشراء ، وموافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع .

كما شملت تساؤلات سالم ، عن مبلغ 5 مليون دولار مخصصة للمكتب التنسيقي، وطلب سالم، معرفة تفاصيل وأوجه صرف هذا المبلغ والمتبقي منه.

من جانبه، رد الدكتور هشام الهلباوي، رئيس المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج: "بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منهم 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلي، والانتهاء من الترفيق في يونيو 2023، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4 تكتلات، وتنفيذ التكتلات ينتهي قبل شهر مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهي في 30/6/ 2022".